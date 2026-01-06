Konya'da cami içindeki uygunsuz paylaşımlara soruşturma!
Konya'da seyahat amaçlı bulunan iki kişinin, bir cami içerisinde uygunsuz kıyafetler ve yakışıksız tavırlarla çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşması büyük tepki topladı. Görüntülerin infial yaratması üzerine Konya Valiliği, emniyet birimlerince şahısların kimliklerinin tespit edildiğini ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 16:33, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 16:33
Konya Valiliğinin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, seyahat amaçlı kentte bulunan iki kişinin, cami içinde uygunsuz kıyafetle yakışıksız davranışlarda bulunduğuna dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.
Emniyet birimlerince gerekli çalışmaların yapıldığı vurgulanan paylaşımda, "Çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen kişiler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.