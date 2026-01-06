TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Yeni engelli personel ataması Şubat'ta
Bakan Göktaş açıkladı: Yeni engelli personel ataması Şubat'ta
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?
2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 19:22, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 19:20
Yazdır
TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Yerel yönetimler", İYİ Parti'nin "Kamu çalışanları ve emekliler", DEM Parti'nin "DEAŞ operasyonları"na ilişkin grup önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidarı eleştirdi.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin işlemediğini savunan Özdağ, muhalefet partilerinin yönettiği belediyelere çifte standartlı davranıldığını iddia etti.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, belediyeler arasında ayrımcılık yapıldığını öne sürdü.

İktidar belediyelerine yönelik işlem yapılmadığını söyleyen Kocamaz, muhalefet partilerine ait belediyelere farklı uygulamalar gerçekleştirildiğini savundu.

Kocamaz, "İktidara yakın birçok belediyede alt geçit, raylı sistem gibi hizmetler genel idare bütçelerinden yapılmaktadır. Muhalefete ait belediyelerin yatırımları engellenmekte, borçlanma talepleri geri çevrilmektedir." dedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, partilerinin yönettiği bazı belediyelere görevlendirmeler yapıldığını hatırlatarak, bunu eleştirdi.

Hakkari'de de halkın iradesine kelepçe vurulduğunu ileri süren Bartin, iktidarın yerel demokrasiyi katlettiğini söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, belediyelerin SGK borçlarında ayrımcılık yapıldığını iddia etti.

İktidarın yönettiği belediyelerin SGK borçlarının yapılandırıldığını savunan Kış, muhalefet partilerinin belediyelerine ağır faiz oranlarının işletildiğini öne sürdü.

Gülcan Kış, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vergi ve SGK borçlarında çifte standart uygulanıyor. Kamu bankaları kredileri adil ve eşit kullandırılmıyor. Yapılanlar hukuk devletiyle bağdaşmıyor. Sandıkta kazanılan yerel idareyi merkezi güçle bastırmak hukuk devletine yakışmıyor. Sonuç milleti hizmetten mahrum bırakmaktır. CHP'li belediyeler sosyal belediyeciliği sürdürmektedir."

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İller Bankası'nın nüfusa göre pay dağıttığını belirtti.

Belediyelerin SGK primini ödemesi gerektiğinin altını çizen Erdem, "vergi veya SGK borcu olan muhalefet partilerinin belediyelerine farklı uygulamalar yapıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Erdem, limiti aşan, vergi ve SGK borcu olan belediyelerin kredi kullanamadığını, bunun da yasal olduğunu vurguladı.

Görüşmelerin ardından Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

DEM Parti'nin grup önerisinin oylanması öncesi talep üzerine yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamamasının ardından, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber