7 Ocak 2026 tarihli atama kararı yayımlandı

7 ocak 2026 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2026/1
Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen görevlere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;
- İzmir İl Müdürü Melih KELEŞ,
görevden alınmış,
- İzmir İl Müdürlüğüne, Aydın İl Müdürü Abdullah KÖMÜRCÜOĞLU,
- Aydın İl Müdürlüğüne, Bilecik İl Müdürü İlkay TÜRKOGLU, atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişi Ersoy İŞLEYEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecesine uygun Başmüfettişliğe atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı;
- Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan ÖZCAN,
- Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet DEMİRBAG,
- Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım TİRYAKİ,
görevden alınmış,
- Amasya Ticaret İl Müdürlüğüne Cihan ÖZBAKIR,
- Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin YÜCEL,
- Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğüne Burhan KAHRAMAN,
- İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne, Ticaret Başmüfettişi Murtaza Çağrı ERGÜNEN,
- Karabük Ticaret İl Müdürlüğüne Gamze AYDIN,
- Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne İbrahim İRİŞ,
- Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğüne İbrahim AKBAŞ,
- Tunceli Ticaret İl Müdürlüğüne Kayahan TOPAL, atanmıştır.
6 Ocak 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI