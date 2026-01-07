En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kamudan toplanan hurdalar MKE'de silah ve mühimmata dönüştürülüyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), kamu kurum ve kuruluşlarından topladığı hurdaları Kırıkkale, İzmir Aliağa ve Kocaeli Seymen'deki geri dönüşüm tesislerinde işleyerek, silah ve mühimmat üretiminde değerlendiriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 16:06, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 16:13
Yazdır
Kamudan toplanan hurdalar MKE'de silah ve mühimmata dönüştürülüyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), kamu kurum ve kuruluşları ile piyasadan topladığı hurdaları savunma sanayiine kazandırarak, Mehmetçiğin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretiminde kullanıyor.

Türkiye'nin en büyük savunma geri dönüşüm merkezlerinden biri

MKE Geri Dönüşüm İşletmesi, Kırıkkale, İzmir Aliağa ve Kocaeli Seymen'de bulunan üç tesisinde yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye'nin en yetkin savunma geri dönüşüm merkezleri arasında yer alıyor. Şirket, 2025 yılında kamu ve özel sektörden yaklaşık 300 bin ton hurda tedarik ederek hem kendi fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşıladı hem de sivil piyasanın nitelikli atık ihtiyacına katkı sağladı.

Hurda çelik silah ve mühimmata dönüşüyor

Toplanan hurdalar, tesislerde uzman ekipler tarafından kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayrıştırıldıktan sonra MKE Çelik ve Pirinç Fabrikası'nda işleniyor. Elektrikli ark ocaklarında 1250 derece sıcaklıkta ergitilen hurdalar, 3 bin tonluk preslerde şekillendirilerek vasıflı çeliğe dönüştürülüyor. Elde edilen çelik, 5,56 milimetre ile 155 milimetre arasındaki tüm silah sistemlerinde, hafif ve ağır silah namlularında, mühimmat gövdelerinde ve ileri savunma teknolojilerinde kullanılıyor. MKE, bu süreçle savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu stratejik ham madde tedarikinde dışa bağımlılığın azalmasına, maliyet verimliliği ve döngüsel üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen gelir, aynı zamanda şirketin AR-GE yatırımları ve yeni nesil savunma projelerine kaynak oluşturuyor.

Çevresel sürdürülebilirlik de destekleniyor

Çevresel etkiler bakımından da önem taşıyan süreçte geri dönüşüm yoluyla enerji tüketimi ve karbon salımı azaltılıyor. Her bir ton metalin geri kazanımıyla doğaya yaklaşık 1,8 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun salınmasının engellendiği belirtiliyor.

MKE, tehlikeli atıkların güvenli yönetimi ve çevre dostu üretim yaklaşımıyla hem ekosistemin korunmasına hem de gelecek nesillere daha güçlü bir savunma mirası bırakılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

