En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sponsorlu İçerik
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
TİHEK'ten ayrımcılık yapanlara 2025'te 9,8 milyon lira ceza
TİHEK'ten ayrımcılık yapanlara 2025'te 9,8 milyon lira ceza
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Ana sayfaHaberler Spor

Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini "tedbirli" olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 15:58, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 16:26
Yazdır
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi

TFF'nin açıklamasına göre, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı belirlenen 104 futbol menajeri, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'ye sevk edilen isimler şöyle:

- Teknik sorumlular

Adı

Soyadı

1

SAVAŞ

YILDIRIM

2

SEMİH

TOKATLI

3

HAKAN

YILMAZ

4

SERKAN

ENÇETİN

5

TANSU

YAAN

6

GÖKHAN

ÜNAL

7

NECDET EMRE

ÖZBAYER

8

AYDEMİR EMRAH

UZUN

9

HARUN

DİŞLİTAŞ

10

ERHAN

KOÇ

11

İLKER

ERDEM

12

İLKER

AVCIBAY

13

MURAT

PARLAK

14

TANER

GÜRSOY

15

AVNİ

OKUMUŞ

16

TEVFİK ATA

TEKİN

17

ADEM

ÇAĞLAYAN

18

TANER

GÜLLERİ

19

ERDOĞAN

SARIUŞAK

20

ALİ ASIM

BALKAYA

21

ERTÜRK KORAY

BALCIOĞLU

22

CEVDET

UZUNKÖPRÜ

23

MURAT

SÖNMEZ

24

AHMET

YURTSEVER

25

METİN

İLHAN

26

BÜLENT

YENİHAYAT

27

SADULLAH

ZEHİR

28

MEHMET

SEÇKİN

29

SERCAN

YILDIRIM

30

MUZAFFER

TAŞKIN

31

SERDAR

GÖÇERLER

32

MUZAFFER

BİLAZER

33

MURAT

ÖZKAN

34

CAN

GÜÇER

35

NURİ

ÇOLAK

36

COŞKUN

ÖZ

37

METE

IŞIK

38

ERGÜN

IŞIK

39

MEHMET

EROL

40

SAİT

TAŞ

41

İLHAN

ÖZBAY

42

VOLKAN

ERTEN

43

MUSTAFA ALPER

AVCI

44

ORHAN

KOSULU

45

ÖZGÜR

ERGÜN

46

AYHAN TUNA

ÜZÜMCÜ

47

GÜRKAN

FERHATOĞLU

48

ŞENOL

DEMİR

49

GÖRKEM

ÖNCÜ

50

ENVER

ŞEN

51

CÜNEYT

DUMLUPINAR

52

AYHAN

BAHAR

53

MUHAMMET

YILMAZ

54

ASLAN

TOKLU

55

BAYRAM

TOYSAL

56

ALİ

BEYKOZ

57

ENGİN

DURSUN

58

GÖKHAN

BEKLEMİŞ

59

AHMET

DUMAN

60

MURAT

HACIOĞLU

61

RIZVAN

ŞAHİN

62

UĞUR

KULAKSIZ

63

İSMAİL

ERTEKİN

64

AYKUT

ERDOĞAN

65

SEMİH

ÖZÜ

66

AHMET

TAŞYÜREK

67

SİNAN

DURMUŞ

68

ERHAN

ÇELİK

69

ADİL

TOZLU

70

FUAT

ERARSLAN

71

ÖZGÜR

ÇETİNER

72

EGEMEN

URHAN

73

MEHMET

BİRİNCİ

74

HASAN UĞUR

KARDAL

75

GÜRKAN

ASLAN

76

BAYRAM

SEVİNDİK

77

MUSTAFA

ÇAPANOĞLU

78

SELAHADDİN

DİNÇEL

79

SERHAT

GÜLLER

80

RAMAZAN

KURŞUNLU

81

İBRAHİM RAİF

ALBAY

82

ONUR

YENİYURT

83

EVREN

ŞENEL

84

SERTAÇ

GEZER

85

HASAN

YÜKSEL

86

HAYATİ

PALANCI

87

ÜMİT METİN

YILDIZ

88

HAKAN

ÇOBANOĞLU

89

KEMAL

DULDA

90

SELÇUK

AKÇAY

91

KADİR

KAR

92

CAHİT

ERÇEVİK

93

MİTHAT

ÇULCUOĞLU

94

FATİH SERKAN

ALBAYRAK

95

ÖZDEN

TÖRAYDIN

96

ERAY

GÜLAY

97

NAZIM

GÜLAY

98

MEHMET

ALTIPARMAK

99

İBRAHİM TOLGAY

KERİMOĞLU

100

CAFER

ELEK

101

HAKAN

KELEŞ

102

UFUK

SARI

103

BAHADDİN

GÜNEŞ

104

UFUK

UYSAL

105

İBRAHİM

YILDIRIM

106

SERDAR

UYGUN

107

ERKAN

BÖLÜKBAŞ

108

CEMİL

AKTAŞ

- Futbol menajerleri

ADI

SOYADI

1

ABDUL SAMET

SÜNER

2

ABDULLAH

3

AHMET

CAN

4

AHMET VEYSEL

ÜNAL

5

ALİ

SÜNNETÇİOĞLU

6

ALİCANSUN

BEGEÇARSLAN

7

ARAS

ŞENER

8

AŞKIN AYTAÇ

SÜMERCAN

9

AYHAN

DÜNDAR

10

BARBAROS

KILINÇ

11

BARIŞ

GÜÇLÜ

12

BASRİ GÖKHAN

KEÇECİ

13

BERK

AĞANOĞLU

14

BERKAY

TÜRKMEN

15

BUĞRA

BEYKOZ

16

BURAK

KARADUMAN

17

CANER

ÖZKAN

18

CEM

DEDA

19

CENK

ERGÜN

20

CEYHUN

YAMAN

21

CİHAN

ERCÜMENT

22

ÇAĞATAY

ÇATALKAYA

23

DENİZ

GELBERİ

24

DENİZ

DOĞAN

25

EMİN

KOÇ

26

EMRAH

AKÇAAY

27

ENES

KÜÇÜK

28

ERCAN

KUGU

29

ERDAL

FERİN

30

EREN

AÇILDI

31

ERKAN

AFACAN

32

ERKAN

GÜMÜŞBAŞ

33

ERKAN

YETİŞMİŞ

34

ERTAN COŞKUN

ÖĞER

35

FARUK

CÖMERT

36

FATİH

YALÇIN

37

FATİH

İPEK

38

FATİH

BABAÇ

39

FATİH

ŞAHİNOĞLU

40

FERHAT

PAZARBAŞI

41

FURKAN

ŞENOL

42

FURKAN TALHA

YAĞCI

43

GÖKALP

DEMİR

44

GÖKÇE BERK

AKÇA

45

GÖKHAN

ESER

46

GÖKHAN

TABAKCIOĞLU

47

GÖKHAN

ENGİN

48

GUY MARC

GAHOUROU

49

GÜRCAN

ALPASLAN

50

GÜREL

BERGEN

51

HAYRETTİN

KILIÇ

52

HÜRRİYET

RAVALI

53

HÜSEYİN

BAYRAK

54

HÜSEYİN

OK

55

İBRAHİM

İŞEN

56

İSA

ÖZÜDÜZ

57

İSKENDER

ÇAM

58

İSMET

BİTER

59

MEHMET

KAYA

60

MEHMET

MUSTAFAOĞLU

61

MEHMET

TAŞKIN

62

MEHMET GÖKMEN

ÖZDEMİR

63

MERTER

ORTAÇ

64

MESUT

VATANSEVER

65

MUHAMMET EMRE

ERKAN

66

MURAT

UZUNMEHMET

67

MURAT

KAZANCI

68

MURAT

ŞENAY

69

MURAT

EDİS

70

MUSTAFA

KURT

71

MUSTAFA CAN

GEZGİN

72

MUSTAFA ERDEM

KARAGÖL

73

MÜCAHİT

AVCU

74

NECDET

ERGEZEN

75

OKAN

KARABULUT

76

OLGAY

KIZILKAPLAN

77

ONUR

PAKER

78

ONUR ALP

YAĞCIOĞLU

79

ORÇUN

YÜCEL

80

ORHAN

KIRKPINAR

81

ORHANMERT

BİLGİNAN

82

OSMAN

ARTÜN

83

ÖMER

KIZILKOCA

84

ÖZCAN

ÜSTÜNTAŞ

85

RAİF KAAN

SEZER

86

SEMİH

ALBAYRAK

87

SERDAR

MERİÇ

88

SERDAR

YOLOĞLU

89

SERHAN

SERBEST

90

SERTAN

VARDAR

91

SEZER

SEZGİN

92

SEZER

BRAVO

93

ŞEVKİ

TEKELİ

94

TARIK

TEKİN

95

TARIK

ÖZASLAN

96

TEVFİK EFE

GÜLÜMSER

97

TOLGA

ÇAĞALA

98

TOLGA

ALTINCI

99

UTKU

ATAÇ

100

YALÇIN FATİH

İLEK

101

YALÇIN UMUT

ÇINAR

102

YAVUZCAN

BAKACAK

103

YİĞİT

ÖZEN

104

YİĞİT

TEMİZKANOĞLU

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber