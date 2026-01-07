Balıkesir'de imar yolsuzluğu iddiası: 4 gözaltı

USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sponsorlu İçerik
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Balıkesir'de imar yolsuzluğu iddiası: 4 gözaltı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Balıkesirspor Başkan Yardımcısı, imar yolsuzluğu iddiası ile gözaltına alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yürütülen adli sürecin kurum faaliyetleriyle ilgisi olmadığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 21:17, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 21:21
Yazdır
Balıkesir'de imar yolsuzluğu iddiası: 4 gözaltı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri imar yolsuzluğu iddiası ile operasyon düzenledi. Operasyonda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı da olan meclis üyesi F.G. ile 3 kişi daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Operasyon ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve iştirakimiz olan BASKİ Genel Müdürlüğü'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğine ve personelimizin gözaltına alındığına dair iddialar yer almaktadır. Söz konusu adli sürecin ve emniyet birimlerince yürütülen operasyonun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği veya BASKİ Genel Müdürlüğü'nün kurumsal faaliyetleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz ve bağlı tüm birimlerimiz, hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetleri aksatmadan, mutat çalışma düzeninde sürdürmektedir. Belediye binamızda veya iştiraklerimizde iddia edildiği gibi bir arama veya hizmetlerimizin aksamasına sebebiyet verecek hiçbir faaliyet söz konusu değildir. Kurumumuzun adını yıpratmaya yönelik, teyit edilmemiş ve spekülatif haberlere itibar edilmemesini; konuyla ilgili yalnızca yetkili adli merciler tarafından yapılacak resmi açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hukukun üstünlüğü ve şeffaf yönetim anlayışımızla görevimizin başında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber