En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak

AK Parti, emekli maaşı artışı ve asgari ücret işveren desteği için hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye sunuyor. Site aidatları da yeniden düzenleniyor.

Haber Giriş : 08 Ocak 2026 15:48, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 17:45
AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacak. Teklifte, asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme de yer alacak. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, yarın AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacak. En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.

Fahiş Site Aidatlarına İlişkin Kanun Teklifi

Güler, yarın ayrıca "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifini de TBMM Başkanlığına sunacak.

  • Sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek.
  • Bu hizmetler için teklifler alınacak.
  • Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak.
  • Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak.
  • Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Tarım Arazileri ve Taşınmazlarla İlgili Düzenleme

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.


