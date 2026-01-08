Gazze'nin küçük kızı 'Hind Rajab'ın Hikayesi' Ankara'da izleyiciyle buluştu

Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
1 ilde eğitime bir gün ara verildi
1 ilde eğitime bir gün ara verildi
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gazze'nin küçük kızı 'Hind Rajab'ın Hikayesi' Ankara'da izleyiciyle buluştu

Ödüllü yönetmen Kaouther Ben Hania'nın çektiği ve gerçek bir trajediyi konu alan 'Hind Rajab'ın Sesi', Ankara'daki özel gösteriminde izleyicileri derinden etkiledi. Vali Vasip Şahin'in de katıldığı etkinlikte, Gazze'deki insanlık dramı bir kez daha gündeme taşındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 19:39, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 19:44
Yazdır
Gazze'nin küçük kızı 'Hind Rajab'ın Hikayesi' Ankara'da izleyiciyle buluştu

Ankara'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab'ın hikayesini konu alan 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Filmi, Ankara Valisi Vasip Şahin ile kaymakamlar izledi.

Dünyanın birçok yerindeki festivallerden ödüllerle dönen, Kaouther Ben Hania'nın çektiği ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı 'Hind Rajab'ın Sesi' filmi, Ankara'da gösterime girdi. Filmin özel gösterimine Ankara Valisi Vasip Şahin, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri ile valilik personeli katıldı.

Ankara Valisi Şahin, Gazzelilerin 2 yıla aşkın süredir çok ciddi bir soykırımla karşı karşıya olduğunu belirterek,
"Maalesef çoluk çocuk, kadın, ihtiyar, hasta ve yaşlılar; hiçbir ilke, hiçbir kural demeden büyük kitle soykırıma uğruyor ve bu modern dünyanın gözleri önünde oluyor. Bugün Hind Rajab filmiyle de aslında sembolize edilmiş bir şekilde tüm dünyanın ve kamuoyunun adeta gözüne sokuluyor. Bu film inşallah bir uyanışa vesile olur. Bunun bir an önce durması için tüm dünyanın, tüm insanlığın, azıcık vicdanı olan herkesin buna karşı durması lazım. Milletimiz de bu noktada büyük bir hassasiyete sahip. Ankaralılar da bu anlamda çok ciddi hassasiyete sahip ve bu konudaki tepkilerini, düşüncelerini, protestolarını dile getiriyorlar. Bunun yaygınlaşması lazım. İyiliği ancak yayarsak çoğalır, çoğaltırsak kötülükler sona erer. Özellikle bütün Ankaralıları bu filmi izlemeye davet ediyorum"
dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber