'En düşük emekli aylığı memur emekli zammı kadar artacak'

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışın ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Memur emeklileri yüzde 18.6 zam alırken, yaklaşık 17 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 12.19'da kaldı. Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan 16.881 TL'lik en düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL'ye çıkması beklenirken, gözler hükümetin atacağı adıma çevrildi.

Kök maaşı düşük olanların maaşının yükselmesi için gereken yasal çalışma bugün AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak. Kritik süreç öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi yönetiminin yaptığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. İşte toplantıda en düşük emekli maaşı için alınan yeni karar...

KANUN TEKLİFİ BUGÜN MECLİSTE

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek.

Toplantıda iki senaryo masaya yatırıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 TL zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etkisi yapacaktı. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan 18.6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı.

Sabah Gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Buna göre hükümet, en düşük emekli aylığına memurlara verilen zam oranı kadar yüzde 18.6 oranında zam yapacak. Bu doğrultuda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 20 bin 20 TL'ye çıkacak.

Bu maaştan yararlanacak vatandaş sayısı da 4 milyon 692 bine çıktı. Bu artışın bütçeye etkisi ise 6 ayda 70 milyar TL olarak hesaplandı. Zamma ilişkin düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak. Teklif, bugün AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Aynı zamanda torba teklifte asgari ücret işveren desteğinin 1000 TL'den 1270 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ 6 PUAN DAHA DÜŞÜK ZAM ALDI

Memur emeklileri yüzde 18,60 zam alırken SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,9 oranında zam aldı. gemiş yıllarda emekli zam oranları eşitlenirlen ne Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ne de Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu konuda bir açıklama yapmadı.

FAHİŞ SİTE AİDATLARINA İLİŞKİN TEKLİF DE TBMM'YE SUNULACAK

Güler, ayrıca "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifini de TBMM Başkanlığına sunacak.

Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek.

Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.