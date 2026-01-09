Erzincan'da gıda denetiminde milyonluk ceza yağdı
Erzincan'da gıda denetiminde milyonluk ceza yağdı
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Bahise bulaşana 'kredi' de 'kart' da yok!
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?

Bu dönem 14 milletvekili transfer eden AK Parti'de, gözler bağımsız milletvekillerine çevrildi. Son milletvekili transferi ile sandalye sayısını 275'e çıkaran AK Parti'de 360 hesapları yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olacak mı? sorularına AK Partili kurmaylar tarafından, "Sayın Cumhurbaşkanı aday olup olmayacağı konusunda görüş bildirmiş değil. Ancak, olmalı, dünyadaki gelişmeler, Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik durum, muhalefetin dağınıklığı bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasını mecbur kılıyor" yorumları yapılıyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP de aynı görüşte, Devlet Bahçeli bu talebi sık sık gündeme getiriyor.

Mevcut Anayasaya göre Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için ya Anayasa değişikliği ya da TBMM kararı gerekiyor. Anayasa değişikliği seçeneğine ilişkin yolun çok açık olmadığı belirtilirken, hesapların TBMM kararı için yapıldığı vurgulanıyor.

Transferlerin sürmesi bekleniyor

Bunun için Meclis'te 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. AK Parti de hesaplar "Meclis kararı" ile olmalı hesapları yapıyor. Muhalefet erken seçim istiyor, AK Parti ise 'tarihi erkene çekilmiş seçim' senaryoları yapıyor. En erken seçim 2027 Kasım ya da 2028 Mart. Seçim zamanı ise 2028 Mayıs.

AK Parti'ye milletvekili transferlerinin devam edeceği belirtiliyor. Transferlerle 360 sayısına ulaşılır mı bilinmez ama hedef Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak Meclis'ten seçim kararı çıkarmak olduğu yönünde.

Cumhur İttifakı bileşenleri (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 327'e ulaştı. Yeniden Refah Partisi'nin destek vermesi durumunda ise bu sayı 328'e çıkıyor. Ancak bu sayı Meclis'ten seçim kararı alınmasında yeterli olmuyor. Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İyi Parti'den yeni katılımların olabileceği beklentisi de yüksek.

Öte yandan AK Parti, üye sayısını artırmak için 81 ilde teşkilat çalışması başlattı. Parti il, ilçe ve mahalle düzeyindeki çalışmalarını gözden geçirmek, kademeler arasındaki çalışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla "Danışma Meclisi Toplantıları"nı hızlandıracak.

