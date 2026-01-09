AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 12:12, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 12:19
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. 9 Ocak 2026'da saat 11:17'de kaydedilen depremin, yerin 12.36 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.