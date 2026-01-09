AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. 9 Ocak 2026'da saat 11:17'de kaydedilen depremin, yerin 12.36 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net