Adli Olaylar

Meclis üyesinin annesi yangın çıkan evde bıçaklanmış halde bulundu

Tekirdağ'da bir kadın yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Kadının CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olduğu öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 19:30, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 19:28
Yazdır
Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde hareketsiz yatan bir kadın bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kadının, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş (70) olduğu tespit edildi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

