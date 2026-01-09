10 bin öğretmen atama kontenjanı ve akademi takvimi netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisinde verilecek hazırlık eğitimine ilişkin Ocak 2026 başvuru duyurusunu yayımladı. Duyuruya göre başvurular, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak.

Hazırlık eğitimi için başvurular, akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başvuru işlemlerinin, ilan edilen takvimde yer alan son gün saat 16.00'ya kadar tamamlanması gerekiyor.

Adayların, 2025 yılında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'ndan (MEB-AGS) başvuracakları alan için en az 50 puan almış olmaları şartı aranacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar ise yalnızca bir alan için başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, adayların seçtiği il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, şartları taşımayan başvurular ise gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek.

Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, MEB-AGS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Her alan için kontenjan kadar asıl aday, ayrıca kontenjanın en fazla yüzde 10'u kadar yedek aday ilan edilecek. Puan eşitliği durumunda bilgisayar kurası uygulanacak.

Toplam 10 bin kontenjanın yer aldığı listede en fazla kontenjan; Sınıf Öğretmenliği (2.816), Özel Eğitim (1.798), İngilizce (801), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (762) ve Okul Öncesi (653) alanlarına ayrıldı. Beden Eğitimi alanındaki 160 kontenjanın 16'sı milli sporcular için kullanılacak.

Asıl ve yedek aday listeleri personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak; internet ilanı tebligat niteliği taşıyacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda Bakanlık tarafından yürütülecek.

TAKVİM

Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi: Başlangıç 20.01.2026, Bitiş 27.01.2026 (Saat 16.00'ya kadar)

Asıl ve Yedek Adayların İlanı 30.01.2026

