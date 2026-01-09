Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yarından itibaren motorine indirim gelecek. 9 Ocak 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? Motorine gelecek indirim ne kadar?

Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini korurken günün ilk indirim haberi de motorinden geldi.

Motorine indirim geldi

Akaryakıt piyasasında uzun süredir beklenen indirim hayata geçti. Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme, arzın artacağına yönelik beklentiler ve talep tarafındaki zayıflama, motorin fiyatlarına düşüş olarak yansıdı.

Yapılan son düzenleme kapsamında motorinin litre fiyatında 93 kuruşluk indirim uygulanacak. Söz konusu indirim, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Düzenleme sonrası motorinin litre fiyatının;

  • İstanbul'da 53,45 TL,
  • Ankara'da 54,65 TL,
  • İzmir'de ise 53,40 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.

İstanbul akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)

  • Benzin: Avrupa Yakası 53,17 TL, Anadolu Yakası 52,97 TL
  • Motorin: Avrupa Yakası 54,58 TL, Anadolu Yakası 54,38 TL
  • LPG: Avrupa Yakası 29,03 TL, Anadolu Yakası 28,40 TL

Ankara akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)

  • Benzin: 54,00 TL
  • Motorin: 55,58 TL
  • LPG: 28,92 TL

