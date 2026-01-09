Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu

Yapılan son düzenleme kapsamında motorinin litre fiyatında 93 kuruşluk indirim uygulanacak. Söz konusu indirim, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt piyasasında uzun süredir beklenen indirim hayata geçti. Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme, arzın artacağına yönelik beklentiler ve talep tarafındaki zayıflama, motorin fiyatlarına düşüş olarak yansıdı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini korurken günün ilk indirim haberi de motorinden geldi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net