Adli Olaylar

Kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü

Tokat'ta, yurt dışından geldikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi, bir sitenin havuz deposunda gömülü halde bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 15:41, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 15:41
Kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü

Bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C'den haber alamayan kızları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Zihni C'nin oğlu M.C. emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan sorguda M.C.'nin iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan incelemede Zihni C'nin cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

