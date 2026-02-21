Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı

Gizlilik Tercihleri

Memurlar.net olarak, **üye oturumu** ve güvenliğiniz için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Ayrıca size özel **reklam** ve içerik sunabilmemiz için onayınızı rica ediyoruz. Daha detaylı bilgi için Çerez Kullanımı

Oturum & Güvenlik Zorunlu Performans Analizi Reklam ve Pazarlama