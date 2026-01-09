İş insanlarını kayda alıp, şantaj yapan çeteye operasyon: 2 tutuklama
Kayseri'de iş insanlarının uygunsuz görüntülerini kayda alıp, şantaj yaparak para isteyen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 17:22, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 17:24
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş insanlarının uygunsuz görüntülerini kayda alıp, şantaj yaparak para isteyen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında S.P. (56), S.K.K. (44) ve A.S. (28), seri numaraları alınmış paralar ile birlikte suçüstü yakalandı. İşlemlerinin ardından S.P. ile S.K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.S. isimli erkek de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.