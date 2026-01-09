Balıkesir'deki irtikap operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında imar sorunlarını çözmek amacıyla kamu gücünü kullanarak menfaat temin ettiği öne sürülen CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi F.G., Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (BASKİ) görev yapan R.E.K. ile 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.G. ve R.E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.