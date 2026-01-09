İzmir'de bir evde 2 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde evinde 2 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ö.Ş'nin Emrez Mahallesi'ndeki evine baskın gerçekleştirdi.
Evde yapılan aramada 51 kutuda 2 bin 550 uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.