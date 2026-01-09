En düşük emekli maaşı belli oldu
TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini bugün Meclis'e sunacak. En düşük emekli maaşı yüzde 18,45 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltiliyor. Ancak memur emeklilerine yüzde 18,60 zam yapılmasına karşın, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 6,52a varan oranda daha az zam yapılmasına yönelik bir düzenlemeye ise kanun teklifinde yer verilmedi
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 11:30, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 12:15
Türkiye'de 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklayacağı kanun maddesinde en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması teklif ediliyor. Böylece en düşük emekli maaşına yüzde 18,47 oranında zam yapılmış olacak.