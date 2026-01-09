En düşük emekli maaşı belli oldu

Türkiye'de 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklayacağı kanun maddesinde en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması teklif ediliyor. Böylece en düşük emekli maaşına yüzde 18,47 oranında zam yapılmış olacak.