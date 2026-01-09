Yürek ısıtan görüntü: Minik eller ambulansa yol açtı!
İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde vakaya gitmeye çalışan bir ambulans, dar sokaklardaki yoğun trafik nedeniyle ilerleyemedi. Durumu fark eden ve saniyelerin önemini kavrayan küçük bir çocuk, hiç tereddüt etmeden yola fırladı. Otomobilleri el işaretleriyle durdurarak trafiği kesen çocuk, ambulansın hızla yoluna devam etmesini sağladı. Küçük çocuğun hayranlık uyandıran o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 18:07, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 18:10
Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde dün vakaya gitmeye çalışan ambulans, ara sokaklarda oluşan trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Bunu fark eden bir çocuk, ambulansın geçişini kolaylaştırmak için sokakların kesiştiği yol ağzına geçerek el işaretleriyle trafiği durdurdu.
Bölgede bir yöne giden trafik akışının kesilmesinin ardından ambulans da bulunduğu sokaktan hızla yoluna devam etti.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun yola çıkıp otomobilleri durdurması ve el işaretleriyle ambulansın bulunduğu sokaktaki trafiği yönlendirmesi yer alıyor.