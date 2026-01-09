Rıza Akpolat 'rüşvet' suçundan tutuklandı

TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Rıza Akpolat 'rüşvet' suçundan tutuklandı

'AZİZ İhsan Aktaş Suç Örgütü' dosyası kapsamında tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, boğazdaki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'rüşvet' suçundan tekrar tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 22:02, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 22:20
Yazdır
Rıza Akpolat 'rüşvet' suçundan tutuklandı

Görevinden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' dosyası kapsamında Ocak 2025'te tutuklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Akpolat hakkında 52 ayrı eylem nedeniyle 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla dosyaya giren boğazdaki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tekrar tutuklandı.

'RÜŞVET' PARASINI İŞ SAHİPLERİNDEN BELEDİYENİN AŞEVİNE BAĞIŞ ADI ALTINDA ALDIĞI TESPİT EDİLDİ'

Rıza Akpolat hakkkında hazırlanan sevk yazısında, "Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ozan İş ve şüpheli Emirhan Akçadağ'ın, şüpheli Rıza Akpolat'ın görev süresi dahilinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiği öne sürüldü. İsmi yer alan iş insanlarından Serdar Bilgili'nin 500 bin dolar, Beşiktaş'ta İnari Omakase isimli iş yerinin sahibi Aycan Akdağ'ın ve tanık Sonat Sarper Ekşioğlu'nun ise 2 milyon lira vermek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır. Şüpheli Rıza Akpolat'ın, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne konu yargılama dosyasında, sahip olduğu mal varlığı değerlerini belediye başkanlığı görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından sağladığı haksız kazançla elde ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda şüphelinin rüşvet parasını iş sahiplerinden belediyenin aşevine bağış adı altında para talep ederek aldığı, teslim edilen paralar için makbuz vermediği, parayı elden; şoförler ve bazı belediye çalışanları marifetiyle temin ederek uhdesine geçirdiği anlaşılmıştır. Savunmasının inkara yönelik olduğu anlaşılan şüphelinin, rüşvet alma suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu değerlendirilmiştir. Şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere yahut haksız kazanç elde ettiği kişilere baskı yapabileceği, delilleri karartabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe nedenleri bulunduğundan, derdest kovuşturmadan tutuklu bulunan şüphelinin atılı suç yönünden tutuklanmasının orantılı olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle; şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına, Karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber