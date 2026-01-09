CB'den yarım zamanlı çalışma hakkında görüş!

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 43'üncü maddesi kapsamında hayata geçirilen Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının detaylarına ilişkin Yönetmelik, 18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "mecburi ilköğretim çağının başladığı tarih" ibaresinin muhteviyatından anlaşılması gereken hususlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığından görüş talep etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen görüşte; yarım zamanlı çalışma hakkının çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar devam edeceği, diğer bir deyişle ilgili mevzuatta yer verilen istisnai haller dışında yarım zamanlı çalışmanın çocuğun ilkokula başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren sona ereceği anlaşılması gerektiği, mecburi ilköğretim çağının başlangıcının her çocuğun gelişim durumuna göre farklılık arz ettiği (okula erken başlama veya kaydının ertelenmesi) hususu dikkate alındığında memurun yarım zamanlı çalışma hakkının sona ermesinin çocuğunun ilkokula başladığı tarihi izleyen ay başı olarak belirlenmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir.



