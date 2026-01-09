Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 15 tutuklama

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda bir şirket adına sosyal medya hesaplarından pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 18:22, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 18:21
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 15 tutuklama

Borsa İstanbul'da bir şirket hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine basmış, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana'da operasyon düzenlenmişti. Piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla ilk etapta 15 kişi gözaltına alınırken, yeni gözaltılarla sayı 17'ye yükselmişti. SPK raporlarıyla bazı hisse senetlerinde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturmakla suçlanan 17 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülmüştü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüphelilerden 15'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

