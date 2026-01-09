KKTC'de asgari ücret net 52 bin 738 TL oldu

KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla üçüncü kez toplandı. Başkent Lefkoşa'daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda saat 13.30'da başlayan toplantıya KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlık etti. Toplantıya işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki heyet ile işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Cengiz Alp başkanlığındaki heyet katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Hasipoğlu, asgari ücretin oy çokluğuyla tavsiye kararı olarak belirlendiğini ve kararın Bakanlar Kurulu'na iletileceğini söyledi. Hasipoğlu, belirlenen asgari ücretin saatlik 349,71 TL, günlük 2 bin 797,75 TL, haftalık 13 bin 988,76 TL, aylık net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL olduğunu açıkladı.