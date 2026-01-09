Bakan Güler: Halep'teki operasyonu memnuniyetle karşıladık

Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantıda açıklama yapan Güler, iki ülke bakanları olarak yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarihi ve kültürel bağlara dayanan köklü geçmişinden güç alan Türkiye-Endonezya ilişkilerinin stratejik ortaklık ve çok boyutlu işbirliği anlayışıyla giderek derinleştiğini vurgulayan Güler, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda stratejik güvenlik konuları ve öncelikleri, savunma ve güvenlik ile savunma sanayii ve küresel güvenlik işbirliği başlıklarını kapsamlı biçimde ele aldık." diye konuştu.

Dünyanın farklı bölgelerindeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Güler, "Uluslararası güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve birbiriyle bağlantılı hale geldiği, küresel barış ve istikrarın sağlanmasının daha yakın diyalog, işbirliği ve çok taraflı mekanizmaların güçlendirilmesiyle mümkün olabileceği konusunda hemfikir olduk. Küresel güvenlik işbirliği kapsamında barışı koruma operasyonları gibi mekanizmaların etkinliğinin artırılabilmesi için uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği konusunda da anlayış birliğine vardık." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma ve savunma sanayisi alanlarında mevcut işbirliğinin somut projeler ve uzun vadeli ortaklıklar yoluyla daha da ileri taşınması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Güler, "Türkiye ve Endonezya arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen işbirliği, savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede iki ülkenin de ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca söz konusu yakın işbirliği, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrara da katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz"

Türkiye olarak Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"Ülkedeki bütün etnik gruplara eşitlik ilkesiyle davranan Suriye hükümeti, kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla Halep'te teröristlerce yürütülen terör faaliyetlerine karşılık terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Tüm terör gruplarını hedef alan bu operasyon tarafımızca da memnuniyetle karşılanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."