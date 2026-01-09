Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Bakan Güler: Halep'teki operasyonu memnuniyetle karşıladık

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye hükümeti, kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla Halep'te teröristlerce yürütülen terör faaliyetlerine karşılık terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Tüm terör gruplarını hedef alan bu operasyon tarafımızca da memnuniyetle karşılanmıştır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 17:42, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 18:27
Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantıda açıklama yapan Güler, iki ülke bakanları olarak yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarihi ve kültürel bağlara dayanan köklü geçmişinden güç alan Türkiye-Endonezya ilişkilerinin stratejik ortaklık ve çok boyutlu işbirliği anlayışıyla giderek derinleştiğini vurgulayan Güler, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda stratejik güvenlik konuları ve öncelikleri, savunma ve güvenlik ile savunma sanayii ve küresel güvenlik işbirliği başlıklarını kapsamlı biçimde ele aldık." diye konuştu.

Dünyanın farklı bölgelerindeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Güler, "Uluslararası güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve birbiriyle bağlantılı hale geldiği, küresel barış ve istikrarın sağlanmasının daha yakın diyalog, işbirliği ve çok taraflı mekanizmaların güçlendirilmesiyle mümkün olabileceği konusunda hemfikir olduk. Küresel güvenlik işbirliği kapsamında barışı koruma operasyonları gibi mekanizmaların etkinliğinin artırılabilmesi için uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği konusunda da anlayış birliğine vardık." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma ve savunma sanayisi alanlarında mevcut işbirliğinin somut projeler ve uzun vadeli ortaklıklar yoluyla daha da ileri taşınması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Güler, "Türkiye ve Endonezya arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen işbirliği, savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede iki ülkenin de ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca söz konusu yakın işbirliği, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrara da katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz"

Türkiye olarak Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"Ülkedeki bütün etnik gruplara eşitlik ilkesiyle davranan Suriye hükümeti, kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla Halep'te teröristlerce yürütülen terör faaliyetlerine karşılık terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Tüm terör gruplarını hedef alan bu operasyon tarafımızca da memnuniyetle karşılanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

