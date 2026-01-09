Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Yanlış vitese alınan otobüs, yedek şoför ile muavine çarptı: 1 ölü

Edirne'de sürücüsünün yanlış vitese aldığı otobüsün çarptığı yedek şoför M.A. hayatını kaybetti, muavin Ü.C. yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 16:55, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 16:55
Kaza, öğle saatlerinde Edirne Otogarı'ndaki peronda meydana geldi. 35 CBR 229 plakalı otobüsün şoförü O.B., perondan ayrılmak için geri manevra yapmak isterken aracı yanlış vitese aldı. İleri hareket eden otobüs, yedek şoför M.A. ve muavin Ü.C.'ye çarptı. Kazada M.A. ağır, Ü.C. hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar M.A.'ya çevredeki bir sağlık görevlisi kalp masajı yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.A., hayatını kaybetti. Ü.C.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Otobüs şoförü O.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

