İçişlerinden 5 bölgeye 'sarı kodlu' uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'den alınan son veriler doğrultusunda Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Yarın özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Edirne ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli fırtına, sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Bakanlık, baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı yetkili mercilerin takip edilmesini önemle hatırlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 15:47, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 15:47
İçişleri Bakanlığı, yarın Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve Ege bölgeleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve Ege bölgelerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.

Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

