Settar Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokrasideki kritik rolüne ve "Yeşil Vatan" savunmasındaki emeğine dikkat çekti. Aslan, tüm medya mensupları adına dikilecek fidanlarla bir hatıra ormanı oluşturulacağını duyurdu.

"Basın Mensupları Ateş Hattında Bizimle Omuz Omuza"

Genel Başkan Settar Aslan, yaptığı yazılı açıklamada kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun hayati önem taşıdığını belirtti. Özellikle orman yangınları sürecinde basın mensuplarının gösterdiği fedakarlığa vurgu yapan Aslan, şunları söyledi:

"Orman yangınlarında günlerce alevlerle mücadele eden orman işçilerimizin sesini ve emeğini dünyaya duyuran basın mensuplarımız, bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Zor şartlarda, dumanın ve tehlikenin ortasında bizlerle omuz omuza görev yapan tüm basın emekçilerine şükran borçluyuz."

Türkiye'de Bir İlk: Medya Hatıra Ormanı Geliyor

Açıklamasında basın dünyasını heyecanlandıracak bir projeyi de paylaşan Settar Aslan, Öz Orman İş Sendikası tarafından hayata geçirilecek olan "Medya Hatıra Ormanı" hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Projenin, gazetecilerin anısını yaşatmak ve doğaya katkı sağlamak amacı taşıdığını belirten Aslan, sürece dair şu detayları paylaştı:

Kalıcı Bir İz: Kalemiyle ve objektifiyle toplumu aydınlatan gazeteciler adına kalıcı bir miras bırakılacak.

Titiz Hazırlık: İklim ve bölge şartları dikkate alınarak ağaçlandırma çalışmaları planlanıyor.

Yeşil Vatan'a Nefes: Proje, hem basın emekçilerini onurlandıracak hem de çevre bilincini artıracak.

"Doğru Bilgi Kamu Vicdanının Teminatıdır"

Gazeteciliğin toplumsal farkındalık oluşturmadaki gücüne değinen Aslan, doğru bilginin kamu vicdanını güçlendirdiğini ifade etti. Medya Hatıra Ormanı'nın açılış tarihinin hazırlıklar biter bitmez ilan edileceğini belirterek, tüm medya dünyasını bu anlamlı projenin bir parçası olmaya davet etti.

Aslan mesajını, "Gece gündüz demeden, fedakarlıkla görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum" sözleriyle tamamladı.