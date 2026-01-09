Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Motorine indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Settar Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında basın emekçilerine teşekkür ederken, Türkiye'de bir ilk olacak "Medya Hatıra Ormanı" projesinin müjdesini verdi.

09 Ocak 2026
Settar Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokrasideki kritik rolüne ve "Yeşil Vatan" savunmasındaki emeğine dikkat çekti. Aslan, tüm medya mensupları adına dikilecek fidanlarla bir hatıra ormanı oluşturulacağını duyurdu.

"Basın Mensupları Ateş Hattında Bizimle Omuz Omuza"

Genel Başkan Settar Aslan, yaptığı yazılı açıklamada kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun hayati önem taşıdığını belirtti. Özellikle orman yangınları sürecinde basın mensuplarının gösterdiği fedakarlığa vurgu yapan Aslan, şunları söyledi:

"Orman yangınlarında günlerce alevlerle mücadele eden orman işçilerimizin sesini ve emeğini dünyaya duyuran basın mensuplarımız, bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Zor şartlarda, dumanın ve tehlikenin ortasında bizlerle omuz omuza görev yapan tüm basın emekçilerine şükran borçluyuz."

Türkiye'de Bir İlk: Medya Hatıra Ormanı Geliyor

Açıklamasında basın dünyasını heyecanlandıracak bir projeyi de paylaşan Settar Aslan, Öz Orman İş Sendikası tarafından hayata geçirilecek olan "Medya Hatıra Ormanı" hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Projenin, gazetecilerin anısını yaşatmak ve doğaya katkı sağlamak amacı taşıdığını belirten Aslan, sürece dair şu detayları paylaştı:

Kalıcı Bir İz: Kalemiyle ve objektifiyle toplumu aydınlatan gazeteciler adına kalıcı bir miras bırakılacak.

Titiz Hazırlık: İklim ve bölge şartları dikkate alınarak ağaçlandırma çalışmaları planlanıyor.

Yeşil Vatan'a Nefes: Proje, hem basın emekçilerini onurlandıracak hem de çevre bilincini artıracak.

"Doğru Bilgi Kamu Vicdanının Teminatıdır"

Gazeteciliğin toplumsal farkındalık oluşturmadaki gücüne değinen Aslan, doğru bilginin kamu vicdanını güçlendirdiğini ifade etti. Medya Hatıra Ormanı'nın açılış tarihinin hazırlıklar biter bitmez ilan edileceğini belirterek, tüm medya dünyasını bu anlamlı projenin bir parçası olmaya davet etti.

Aslan mesajını, "Gece gündüz demeden, fedakarlıkla görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum" sözleriyle tamamladı.

