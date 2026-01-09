Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 14:17, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 14:20
Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.

