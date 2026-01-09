Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.
