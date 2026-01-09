11 maddelik torba kanunda 657'nin 3 maddesi değiştiriliyor

Anayasa Mahkemesinin 657 sayılı Kanunun 56 ve 127. maddelerdeki bazı ibareler hakkında verdiği iptal kararları uyarınca yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

56'ncı maddedeki yeni düzenlemeye göre adaylık süresi içinde birden fazla Uyarma veya Kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların memuriyetle ilişikleri kesilecektir.

127. maddede yer alan diğer düzenlemeyle de, disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde uygulanacak zamanaşımı süresine ilişkin düzenleme yapılmakta ve yargı kararının idareye ulaştığı tarihten itibaren eğer zamanaşımı süresi dolmuş ise en geç dört ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilmesi hüküm altına alınmaktadır.