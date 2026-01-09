Cüneyt Özdemir sordu: Ankara'da sular neden kesiliyor?

Bakım bahanesiyle Ankara'da birçok ilçeye aylardır su verilmezken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) neden olarak "su yetersizliği"ni göstermesi ise yeni bir tartışma konusu yarattı.

Konuyla ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş değerlendirmelerde bulunarak, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tepki gösterdi.

"MESELA BARAJLARDA SUYUN AZ OLMASI DEĞİL"

Özdemir, Taş'a "İnsan hatası var, bunu sahiplenen var mı? Mesele barajlarda suyun az olması değil, az da olsa var hala barajda su. Mesela barajdan musluğa su gelmiyor." dedi.

"YAVAŞ'IN EN YAKININA SORDUM: ASKİ'DE PROBLEM VAR, İŞİ BECEREMEDİLER"

Bunun üzerine Gazeteci Kenan Taş, şu ifadeleri kullandı:

"3 gündür Ankara'da Mansur Yavaş'ın en yakınındaki isimlere sordum. Kimde hata var dedim.

Maalesef ASKİ'de problem var, işi beceremediler o yüzden Ankara'da su sıkıntısı çekiliyor"