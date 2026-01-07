Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda bahis" soruşturmasının şans ve bahis bayilerinden elde edilen veriler doğrultusunda, kulüp ve isim ayrımı yapılmaksızın tüm profesyonel futbolcular hakkında sürdürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Başsavcılıkça şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam ettiği kaydedilen açıklamada, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma sürecinin sonunda hazırlanan ve hazırlanacak raporların değerlendirilmesiyle adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımının sadece Başsavcılık tarafından yapıldığı ifade edildi.