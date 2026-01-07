USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Adli Olaylar

Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futboldaki bahis iddialarına yönelik soruşturmanın seyrine dair flaş bir açıklama yaptı. Şans ve bahis oyunları bayilerinden elde edilen veriler ışığında, spor kulübü ve isim ayrımı gözetmeksizin tüm profesyonel futbolcular hakkında incelemenin sürdüğünü belirten Başsavcılık; kendi maçına bahis oynama ve şüpheli durumların titizlikle analiz edildiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, adli süreçle ilgili sadece resmi kurum verilerine itibar edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 20:25, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 20:27
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda bahis" soruşturmasının şans ve bahis bayilerinden elde edilen veriler doğrultusunda, kulüp ve isim ayrımı yapılmaksızın tüm profesyonel futbolcular hakkında sürdürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Başsavcılıkça şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam ettiği kaydedilen açıklamada, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma sürecinin sonunda hazırlanan ve hazırlanacak raporların değerlendirilmesiyle adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımının sadece Başsavcılık tarafından yapıldığı ifade edildi.

