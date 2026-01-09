Bir şirket daha halka arz oluyor

'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'w
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'w
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
'En düşük emekli aylığı memur emekli zammı kadar artacak'
'En düşük emekli aylığı memur emekli zammı kadar artacak'
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bir şirket daha halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde bir şirketin daha halka arzına izin verdiğini duyurdu. Buna göre Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri AŞ 18 liradan halka arz olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 08:27, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 08:28
Yazdır
Bir şirket daha halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri AŞ'nin 18 liradan halka arz başvurusunu uygun buldu.

QNB Bank AŞ'nin 2 milyar 150 milyon liralık ve Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 150 milyon 800 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Türkiye İş Bankası AŞ'nin 25 milyar liralık sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onaylayan Kurul, Goldman Sachs International'ın 1 milyar 200 milyon liralık yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracı başvurusuna izin verdi.

İdealist Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin, İdealist Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ, Kurulun "Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine, Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ ise "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine alındı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, bilgi sistemleri bağımsız denetimi sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklarla ilgili 2 tüzel kişiye 4 milyon 243 bin 22,94 lira idari para cezası verirken, 1 gerçek kişiye sosyal medya platformlarında al veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan ilgili varantın satılması eylemi nedeniyle 3 milyon 610 bin 365,5 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle 19 gerçek kişiye suç duyurusunda bulunuldu.

Kurul, Kurul tarafından görevlendirilenlerce istenen bilgi ve belgelerin istenen şekliyle verilmemesi nedeniyle 2 gerçek kişiye suç duyurusunda bulunurken, onaylı izahname yayımlama yükümlülüğü yerine getirilmeksizin sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmesi nedeniyle 1 gerçek kişiye suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Kurul, 1 gerçek kişi, 6 internet sitesi içerik sağlayıcısı ve adına kayıtlı 2 adet telefon hattını kullandıran kişiler hakkında suç ihbarında bulundu.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

KIMMR pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle 19 gerçek kişi hakkında, ilgili kanun ve tebliğ uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber