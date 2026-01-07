Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığının artırılmasını görüştü. TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı ikinci yarısı enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri %12,19, memur emeklileri ise %18,60 zam almaya hak kazandı. Yaklaşık bir saat süren zirvede, bu oranların üzerine eklenecek "refah payı" ve en düşük emekli maaşının yeni seviyesi masaya yatırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
07 Ocak 2026 23:46
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de toplantıda yer aldı.

TGRT Haber'e göre; toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama veya görüntü paylaşımı beklenmiyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 12,19 ZAM

TÜİK verilerine göre Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30,89, aylık enflasyon ise yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı üzerinden yapılan hesaplamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 itibarıyla yüzde 12,19 oranında zam alacağı ortaya çıktı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ARTIŞI YÜZDE 18,60

Aynı enflasyon verileri doğrultusunda memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları için zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi. Böylece 2026 yılının ilk yarısında kamu çalışanları ve emekli memurlar için uygulanacak artış oranı da netleşmiş oldu.

