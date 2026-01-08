4,1 milyon emekli refah payı bekliyor

Aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı da belli oldu. Mevcut hesaplamalara göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 939 liraya yükseldi. Artışın hayata geçmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Kök maaş yetersizliğinden ötürü enflasyon farkından faydalanamayan ve aylığını taban seviyeden alan emekliler için Hazine'den ilave zam desteği sağlanacak. İlave zammın Hazine'ye olan etkisinin tespiti ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na temin edilecek olan ödeneğin hesaplanması için yapılan görüşmeler tamamlandı. Emeklilere refah payı verilmesi için kurumlar arası görüşmeler sürüyor. İlave zam ya da refah payı ile ilgili son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğu bildirildi.

MALİYETİ 100 MİLYAR LİRA

Düzenlemeden 4 milyon 110 bin kişi yararlanacak. Hazine'ye olan etkisinin 100 milyar lirayı bulması beklenen düzenlemenin 18 Ocak'a kadar yasalaşması bekleniyor. Düzenleme 18 Ocak sonrasına sarkarsa emekli aylıklarına fark ödemesi yapılacak. Teklife; işverenlere verilen asgari ücret destek ödemesinin 1.270 liraya çıkarılması çalışması da eklenecek.