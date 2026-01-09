Avrupa Komisyonu X'i yasaklamayı değerlendiriyor

Bloomberght'de yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu, Elon Musk'a ait X platformuna, yapay zeka sohbet botu Grok ile ilgili tüm dahili belge ve verileri 2026 sonuna kadar saklama talimatı verdi.

Bu adım, Brüksel'in X üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde geldi. Komisyon, platformda yasa dışı içeriklerin yayılmasını gerekçe gösterirken, daha derin bir düzenleyici müdahalenin de sinyalini verdi.

Eleştirmenlere göre bu süreç güvenlikten ziyade kontrolle ilgili. AB, merkezi denetime boyun eğmeyen bir platformu hedef alıyor.

Böylece Brüksel ile Elon Musk ve dijital ifade özgürlüğü arasındaki giderek büyüyen gerilimde yeni bir cephe açılmış oldu.