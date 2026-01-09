Erzincan'da gıda denetiminde milyonluk ceza yağdı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Yenimahalle, Çankaya, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Elmadağ, Keçiören ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelerde 09.00-23.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 07:24, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 07:25
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi

Baraj doluluk oranlarının yüzde 4.7'ye kadar düştüğü başkentte uzun süredir uygulanan su kesintileri devam ediyor. ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin mevcut koşullar nedeniyle sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bugün 09.00-23.00 saatleri arasında bazı ilçelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanacağı ifade edildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

Yenimahalle: Yunus Emre, Barış, Çamlıca, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Özevler, Aşağı Yahyalar, Uğur Mumcu, Serhat, Ostim (üst kotları), Tepealtı, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar (alt kotları), Kaletepe (alt kotları), Pamuklar (alt kotları), Varlık, Yeniçağ, Ragıp Tüzün, Çarşı, Işınlar, Gayret, Gazi, Macun, Kentkoop, İlkyerleşim, İnönü, Batı Sitesi, Yenibatı, Ergazi, Cumhuriyet, Çakırlar, Kardelen, Susuz, Ata, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Ergenekon (alt kotları).

Çankaya: Beytepe (üst kotları), Üniversiteliler (üst kotları), Dodurga (alt kotları), Alacaatlı, Yaşamkent, Konutkent, Mutlukent, Çukurambar, İşçi Blokları, Ahlatlıbel, Mürsel Uluç, Osman Temiz, Naci Çakır, İlker, Metin Akkuş.

Altındağ: Önder (alt kotları), Ulubey, Yıldıztepe (üst kotları), Doğantepe (alt kotları).

Pursaklar: Ayyıldız, Yunus Emre (alt kotları), Merkez (alt kotları), Fatih (alt kotları), Mimar Sinan (alt kotları).

Mamak: Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyin Gazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan (İstasyon), Karşıyaka (Lalahan), Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Köstence.

Elmadağ: Lalabel, Bahçelievler (üst kotları), Havuzbaşı, Şehitlik, Muzaffer Ekşi (üst kotları), Sanayi Bölgesi, Hasanoğlan.

Keçiören: Ayvalı, Etlik, Esertepe, İncirli, 19 Mayıs, Kuşcağız, Tepebaşı, Şenlik, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Bağlarbaşı, Çaldıran.

Gölbaşı: Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt, Kırıklı, İncek ve Etimesgut Fevziye.

