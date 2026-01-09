Abdulkadir Uraloğlu Samsun'a gidiyor: Kavşak açılışına katılacak

Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Abdulkadir Uraloğlu Samsun'a gidiyor: Kavşak açılışına katılacak

Samsun programı kapsamında Yeşilkent farklı seviyeli kavşağının açılışını gerçekleştirecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aynı zamanda Samsun Batı Çevre Yolu'nun da temelini atacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 13:19, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 13:20
Yazdır
Abdulkadir Uraloğlu Samsun'a gidiyor: Kavşak açılışına katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yazılı açıklama...

Bakan Uraloğlu, yayımladığı açıklamada, Samsun Batı Çevre Yolu'nu Karadeniz'in en önemli ticaret ve lojistik kapılarından biri olduğunu, Samsun'un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirdiklerini bildirdi.

PROJEYE İLİŞKİN DETAYLAR

Bakan Uraloğlu, "Projemizi, 16,3 kilometre uzunluğunda, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Yol kapsamında toplam 1757 metre uzunluğunda 2 adet çift tüplü tünel, 3 adet viyadük, 6 adet köprülü kavşak yer alacak." dedi.

"BÖLGESEL TİCARETE VE TURİZME KATKI SUNACAK"

Bakan Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu'nun Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul'a yüksek standartlı bağlantı sağlayacağını ifade ederek, "Şehrin özellikle batı aksındaki trafiği düzenleyerek hem şehir içi ulaşımı rahatlatacak hem de bölgesel lojistik akışını daha hızlı ve kesintisiz hale getirecek. Ayrıca organize sanayi bölgeleri, limanlar ve Karadeniz Sahil Yolu ile entegrasyonun güçlenmesiyle bölgesel ticarete ve turizme katkı sunacak." dedi.

"YILLIK 2,1 MİLYAR LİRA TASARRUF" VURGUSU

Uraloğlu, Batı Çevre Yolu'nun hayata geçirilmesiyle; 29,6 kilometre katedilerek 40 dakikada geçilen mevcut yol yerine 16,3 kilometrelik çevre yolu ile 10 dakikada geçilen yeni bir güzergah teşkil edileceğinin altını çizerek "Böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 20 bin 472 ton azalacak." açıklamasında bulundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber