Abdulkadir Uraloğlu Samsun'a gidiyor: Kavşak açılışına katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yazılı açıklama...

Bakan Uraloğlu, yayımladığı açıklamada, Samsun Batı Çevre Yolu'nu Karadeniz'in en önemli ticaret ve lojistik kapılarından biri olduğunu, Samsun'un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirdiklerini bildirdi.

PROJEYE İLİŞKİN DETAYLAR

Bakan Uraloğlu, "Projemizi, 16,3 kilometre uzunluğunda, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Yol kapsamında toplam 1757 metre uzunluğunda 2 adet çift tüplü tünel, 3 adet viyadük, 6 adet köprülü kavşak yer alacak." dedi.

"BÖLGESEL TİCARETE VE TURİZME KATKI SUNACAK"

Bakan Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu'nun Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul'a yüksek standartlı bağlantı sağlayacağını ifade ederek, "Şehrin özellikle batı aksındaki trafiği düzenleyerek hem şehir içi ulaşımı rahatlatacak hem de bölgesel lojistik akışını daha hızlı ve kesintisiz hale getirecek. Ayrıca organize sanayi bölgeleri, limanlar ve Karadeniz Sahil Yolu ile entegrasyonun güçlenmesiyle bölgesel ticarete ve turizme katkı sunacak." dedi.

"YILLIK 2,1 MİLYAR LİRA TASARRUF" VURGUSU

Uraloğlu, Batı Çevre Yolu'nun hayata geçirilmesiyle; 29,6 kilometre katedilerek 40 dakikada geçilen mevcut yol yerine 16,3 kilometrelik çevre yolu ile 10 dakikada geçilen yeni bir güzergah teşkil edileceğinin altını çizerek "Böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 20 bin 472 ton azalacak." açıklamasında bulundu.



