GTA 6 çıkış tarihi tehlikede mi?

Bloomberg yazarı Jason Schreier, bu hafta katıldığı bir podcast yayınında GTA 6 ile ilgili son bilgileri paylaştı. Schreier'ın aktardıklarına göre, oyunun geliştirme sürecinde bazı kritik aşamalar henüz tamamlanmış değil ve bu durum yeni bir erteleme ihtimalini gündeme getiriyor.

Schreier, GTA 6'nın hikaye modunun hala son halini almadığını belirtti. Yaratıcı ekibin bazı görevler ve sahneler üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü aktaran Schreier, oyunun genel kurgusunun henüz netleşmediğini söyledi. Bu tablo, Rockstar Games'in projeyi son düzlüğe soktuğu yönündeki beklentilerle örtüşmüyor.

Rockstar Games, Cyberpunk 2077 gibi yapmayacak

Gazeteciye göre Rockstar Games, beklentinin bu denli yüksek olduğu bir oyunu eksik ya da sorunlu bir şekilde piyasaya sürmek istemiyor. Schreier, stüdyonun Cyberpunk 2077 örneğinde olduğu gibi sorunlu bir çıkış yapıp sonradan toparlama yolunu tercih etmeyeceğini vurguladı. Bu nedenle Rockstar'ın gerekirse oyunu yeniden ertelemeyi göze alabileceği ifade ediliyor.

Ertelenirse de ileri bir zamana olmaz

Öte yandan Schreier, olası bir gecikmenin kesinleşmiş bir karar olmadığını da belirtti. Gazeteci, daha önce duyurulan 19 Kasım 2026 tarihine, geçmiş açıklanan takvimlere kıyasla daha fazla güven duyduğunu söyledi. Ancak bir erteleme yaşanması durumunda, çıkış tarihinin çok ileri bir zamana atılmasının da beklenmediği ifade edildi.

Schreier'a göre Rockstar Games, mecbur kalmadığı sürece GTA 6'nın Mart 2027 sonrasına sarkmasını istemiyor. Bu tarihin aşılması, oyunun bir sonraki mali yıla kalması anlamına geliyor ve bu durumun yatırımcılar açısından olumsuz karşılanabileceği belirtiliyor.



