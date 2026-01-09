9 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12. Necip Fazıl Ödülleri törenine iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları ve kanaat önderleri ile toplantıya katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailede 'Kadıncık Ana' İzleri Paneli"ne, Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışına iştirak edecek.

(Nevşehir/14.30/16.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulunacak, Susurluk Devlet Hastanesi açılışına katılacak.

(Balıkesir/09.30/17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti muhabirleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak, Zafer Kalkınma Ajansı Kütahya Projeleri Açılış ve İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Kütahya/11.00/12.30/13.50/14.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı" düzenlenecek.

(Ankara)

2- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek.

(Şam)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçı öncesi her iki takımın teknik direktör ve kaptanlarının katılımıyla düzenlenecek basın toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK maçlarıyla başlayacak.

(Van/14.30/Diyarbakır/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ile deplasmanda karşılaşacak.

(Milano/22.30)

4- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarı final maçlarıyla başlayacak. Fenerbahçe Opet-Çimsa ÇBK Mersin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut müsabakaları oynanacak.

(Denizli/17.00/20.30)

5- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 sezonu ulusal şampiyona ve kupalarında dereceye giren sporcu ile takımların ödüllerine kavuşacağı TOSFED 2025 Gala Gecesi, Zorlu PSM'de düzenlenecek.

(İstanbul/19.00)