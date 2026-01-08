Bitlis'te bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Bitlis Adilcevaz'da kuduz tespit edilen köyde karantina ilan edildi. Hayvan giriş çıkışları yasaklandı, köylüler tedirgin!
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 20:02, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 20:03
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı.
İlçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Kömürlü köyünde yabani bir hayvan tarafından ısırılan köpekten alınan numunelerde kuduz tespit edildi.
Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Canlı hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı köyde tedbirler alındı.