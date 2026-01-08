Sinan Ateş davasında gelişme: Cevapsız sorular artıyor

4 ilde ve 1 ilçede eğitime bir gün ara verildi
4 ilde ve 1 ilçede eğitime bir gün ara verildi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sinan Ateş davasında gelişme: Cevapsız sorular artıyor

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sonraki duruşma 4 Mart'a ertelendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 22:23, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 22:27
Yazdır
Sinan Ateş davasında gelişme: Cevapsız sorular artıyor

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar Suat Yılmazzobu, Mustafa Ensar Aykal, Talha Atalay ve Yunus Hasar ve vekilleri ile katılanlar Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş ve ablaları Selma ve Selda Ateş ile avukatları hazır bulundu.

Ana dosyadan keşifçi olduğu için hükümlü olan Suat Kurt'u evinde sakladığı gerekçesiyle "suçu ve suçluyu kayırma" suçundan cezası istenen ve başka bir dosyadan tutuklu olan sanık Yunus Hasar, yaşanan olaydan haberinin olmadığını Suat Kurt'u tanıdığı için evinde kalmasına imkan tanıdığını ifade etti. Sanık Suat Yılmazzobu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Ben Tolgahan Demirbaş'ın isteği üzerine adres bilgilerini sorgulattığımı hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme başkanının, maktul Ateş'in adres bilgilerini gönderdiği mesajların tespit edildiğini belirterek bu bilgileri nereden bulduğunu sorması üzerine sanık Yılmazzobu, "Bilmiyorum" diye cevap verdi.

Olaydan sonra Tolgahan Demirbaş'a bilgi notu gönderdiği iddiasıyla yargılanan eski komiser sanık Talha Atalay, "Sosyal medyada dolanan, arkadaş WhatsApp grubunda paylaşılan bir mesajı göndermiştim 'olay böyle olmuş herhalde' diye. İki arkadaş arasında konuşulan normal bir şey. Ortak arkadaşlarımız aynı camia içerisinde yer aldığı için Sinan Ateş'in ölümü önemli bir olaydı. Bu bilgi notunu kendisiyle olan muhabbetimden dolayı gönderdim. Bu not, Emniyet'in kendi içinde paylaşılan bir bilgi notu değil" dedi.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan maktul Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bugüne kadar yürütülen yargılamada Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili cevaplanmayan sorular olduğunu, yargılama sonucunda bütün soruların yanıt bulacağına inandığını belirtti. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş de tehdit almaya devam ettiklerini, sanıkların sadece suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptıklarını söyledi.

Beyanlar sonrasında eski Cinayet Büro Amiri sanık Mustafa Ensar Aykal ise adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadan vareste tutulma taleplerinin reddine, tanık Yavuz Cihangir'in dinlenmesine, ilgili bilirkişi raporları ile ABD'den gönderilen delillerin talep eden taraflara birer örneğinin verilmesine, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Sonraki duruşma 4 Mart'a ertelendi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber