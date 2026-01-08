İrfan Can Kahveci sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandı

İrfan Can'ın bir sonraki durağı Fenerbahçe oldu. Milli futbolcu, 31 Ocak 2021'de sarı-lacivertli kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." denildi.

