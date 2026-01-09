14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Bahise bulaşana 'kredi' de 'kart' da yok!
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Bankalar kredi ve kredi kartı verirken artık yalnızca kredi notunu değil, müşterinin hesap hareketlerini de mercek altına alıyor. Sanal bahis siteleriyle ilişkili işlemler, açıklaması bulunmayan para transferleri ve düzensiz para trafiği, başvuruların reddedilmesine sebep oluyor. Yapay zeka destekli sistemlerle yapılan analizlerde "riskli" olarak sınıflandırılan müşterilere kredi ve kart yolu kapanıyor.

Son dönemde kredi ya da kredi kartı başvurusu yapan birçok kişi, kredi notu iyi olmasına rağmen bankalardan olumsuz cevap alıyor. Özellikle banka hesaplarında sanal bahis siteleriyle ilişkili işlemler veya kaynağı net olmayan para transferleri bulunan müşteriler için kredi muslukları giderek kapanıyor. Bankalar artık sadece kredi notuna değil, başvuru sahibinin son aylardaki para trafiğine de ayrıntılı şekilde bakıyor. Bankacılık sektöründe "davranışsal risk analizi" olarak adlandırılan bu yöntemle, müşterinin hesabına giren ve çıkan paranın düzeni inceleniyor.

Düzenli maaş girişi, fatura ödemeleri ve standart harcamalar "normal finansal davranış" olarak değerlendirilirken; sık sık yapılan açıklamasız transferler, aniden yükselen para giriş-çıkışları veya bahis ve oyun sitelerine giden ödemeler riskli kabul ediliyor. Bu tür işlemler, kredi geri ödeme kapasitesi açısından bankalar için önemli bir uyarı sinyali sayılıyor.

KARA LİSTEYE GİRİYOR

Bankalar bu incelemeyi büyük ölçüde otomatik sistemler üzerinden yapıyor. Kara para aklama ve finansal suçlarla mücadele kapsamında kullanılan AML (Anti-Money Laundering) yazılımları, müşterinin hesap hareketlerini geçmiş dönemlerle karşılaştırıyor. Üst düzey yapay zeka uygulamaları da bu denetimin bir parçasını oluşturuyor. Olağan dışı işlem tespit edildiğinde müşteri, bankanın iç sistemlerinde "yüksek riskli" olarak işaretlenebiliyor. Bu işaretleme, ilerleyen dönemde kredi ve kredi kartı başvurularının reddedilmesine yol açabiliyor.

PARA TRAFİĞİ İNCELENİYOR

Özel bir bankanın İstanbul'daki şube müdürü, kredi değerlendirme süreçlerinin eskisine göre çok daha sıkı hale geldiğini belirterek şunları söylüyor: Eskiden kredi notu yüksek olan bir müşteriye kredi vermek daha kolaydı. Şimdi ise hesabın nasıl kullanıldığına bakıyoruz. Bahis sitelerine düzenli para çıkışı olan ya da sık sık farklı kişilerden para alıp gönderen bir müşteri, gelir seviyesi iyi olsa bile riskli kabul edilebiliyor. Bu, şube müdürünün kişisel kararı değil; sistemin ürettiği risk skorunun bir sonucu.

Uzmanlara göre bu yaklaşımın arkasında hem yasal yükümlülükler hem de bankaların artan temkinliliği bulunuyor. Türkiye'de bankalar, Merkez Bankası Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) üzerinden kredi geçmişini takip ederken, kendi iç denetim ve uyum birimleri aracılığıyla da hesap hareketlerini sürekli izliyor. Şüpheli işlemler tespit edildiğinde, bankalar bunları ilgili finansal istihbarat birimlerine bildirmekle yükümlü.

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE HESAPLAR İNCELENİYOR

Bankacılıkta davranış temelli risk analizine dikkat çeken Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Kredi notu yüksek olan kişiler dahi, hesap kullanım biçimleri sebebiyle kredi veya kredi kartı başvurularında olumsuz sonuçla karşılaşabiliyor. Düzenli gelir, öngörülebilir harcamalar ve tutarlı para akışı düşük riskli kabul edilirken, gelirle uyumsuz harcamalar ve riskli olarak sınıflandırılan sektörlerle temas, kredi değerlendirmesinde dezavantaj oluşturuyor" dedi.

NE KADAR DEĞİL NASIL KAZANDIĞINA BAKILIYOR

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu süreçler daha da hızlandı. Yapay zeka ve büyük veri analizi sayesinde bankalar, müşterilerin finansal alışkanlıklarını detaylı şekilde modelleyebiliyor. "Gelirle uyumsuz harcama", "düzensiz para trafiği" veya "riskli sektörlerle temas" gibi unsurlar otomatik olarak puanlanıyor. Ortaya çıkan risk skoru, kredi başvurusunun sonucunu doğrudan etkiliyor. Bankacılık kaynakları, özellikle sanal bahis ve benzeri faaliyetlerin kredi değerlendirmesinde olumsuz bir faktör olarak öne çıktığını vurguluyor. Bu tür harcamalar, düzenli ve sürdürülebilir gelir yapısıyla örtüşmeyen bir finansal davranış olarak kabul ediliyor. Bu nedenle birçok kişi, farkında olmadan yaptığı hesap hareketleri nedeniyle bankaların "kredi verilemez" listesine girebiliyor.


