Gebze Belediyesi'nden Atatürk heykelinin sökülmesine ilişkin açıklama

Metro çalışmaları nedeniyle heykelin geçici olarak taşındığı belirtilen açıklamada; " Bu taşıma işlemi geçici nitelikte olup Atatürk Anıtı herhangi bir yere değil, geçici süreyle yeni kaymakamlık binasının tören alanına nakledilecektir. Bunun temel sebebi; bu alanın resmi törenlerin icrasına uygun olmasıdır. Bu tercih, tamamen kamusal düzen ve devlet geleneğine uygunluk çerçevesinde yapılmıştır. Önemle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, söz konusu proje tamamlandığında Atatürk Anıtı mevcut yerine yeniden taşınacaktır" denildi.

Gebze Belediyesi'nin Atatürk heykelini söktüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, heykelin sökülmesine tepki gösterdi.

Belediye konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada heykelin geçici olarak taşındığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde yazılı ve sosyal mecralarda yer alan Atatürk Anıtı'nın taşınmasına ilişkin haberlere yönelik kamuoyunu aydınlatacak basın açıklaması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu Atatürk Anıtı; metro çalışmaları başlamadan önce Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan yer altı çarşısı projesinin bulunduğu alanda yer almakta olup metro inşaat süreci başladıktan sonra da aynı şekilde proje alanı içerisinde kalmaktadır.

Gelinen aşamada teknik zorunluluklar nedeniyle Atatürk Anıtı'nın geçici olarak taşınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu taşıma işlemi geçici nitelikte olup Atatürk Anıtı herhangi bir yere değil, geçici süreyle yeni kaymakamlık binasının tören alanına nakledilecektir. Bunun temel sebebi; bu alanın resmi törenlerin icrasına uygun olmasıdır. Bu tercih, tamamen kamusal düzen ve devlet geleneğine uygunluk çerçevesinde yapılmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; milletimizin ortak değeridir. Atatürk Anıtı'na yönelik alınan tüm kararlar; saygı, hassasiyet ve hukuki sorumluluk bilinciyle şekillenmektedir. Önemle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, söz konusu proje tamamlandığında Atatürk Anıtı mevcut yerine yeniden taşınacaktır."



