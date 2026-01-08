Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
81 ilin Milli eğitim müdürü Antalya'da toplandı

İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Antalya'da başladı.

81 ilin Milli eğitim müdürü Antalya'da toplandı

İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Antalya'da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, göreve başladığı günden bu yana birlikte iş yapmanın bereketini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının çok büyük bir yapı olduğunu vurgulayan Tekin, sağlıklı istişare mekanizmasının önem taşıdığını ifade etti.

Bugün en ücra köşedeki bir okulun müdürü ile genel müdür arasındaki iletişimi sağlayabilecek hale geldiklerine değinen Tekin, çok yakın çalıştıkları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığıyla bir işbirliği başlatmak istediklerini söyledi.

Bunun yanında Valilikler ve İçişleri Bakanlığıyla da birçok konuda işbirliği içinde olduklarını, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin de toplantıda sunumlar yapacağını aktaran Tekin, "Birlikte çalıştığımızda, birbirimizin ne yaptığını bilerek çalıştığımızda daha bereketli sonuçlar doğacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"İstişare kültürü eğitim ve spor politikalarımızın etkinliğini artırdı"

Bakan Tekin, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede ise yaşamın önemli bir parçası olan sporun, sadece fiziksel bir aktivite olmanın yanında bireyin zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini de destekleyen en güçlü eğitim araçlarından biri olduğuna işaret etti.

Çocukluk ve gençlik döneminde sporun gelişime olan olumlu etkisinin yaşam kalitesini doğrudan şekillendirdiğini belirten Tekin, "Bu doğrultuda istişare kültürünü esas alan ve ilgili tüm bakanlıklarımızla güçlü bir koordinasyon içinde yürütülen çalışmaların eğitim ve spor politikalarımızın etkinliğini artırdığına inanıyoruz. Bakanlık olarak öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek spor alanında ülkemizi ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edecek nesilleri yetiştirmeyi hedefleyen çalışmalara kararlılıkla devam ediyor, bu alandaki işbirliklerimizi güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim yolculuğunda ailelerin eğitimin asli paydaşlarından biri olarak kritik bir rol üstlendiğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuğun ilk mektebi, aile ocağıdır. Aile, öğrencilerimize öz güven aşılayan, ahlaki ve manevi değerlerini kökleştiren, hayat yolculuğunda sağlam bir istikamet sunan kutsal bir müessesedir. Bu anlamda ailenin korunması, evlatlarımızın geleceği, toplumsal hayatın devamlılığıyla birliğimiz ve beraberliğimizin daim olması için elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2026-2035 yılları 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda Bakanlık olarak birçok çalışmayı öğrencilerimiz ve ailelerimizle buluşturduk, yeni dönemde de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Tekin, toplantıya katılımlarından dolayı Bakan Bak ile Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

"Spor ve fiziksel aktiviteyi etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ise buradaki konuşmasında, Bakanlıklar olarak ortak çalışmalarını daha güçlü şekilde devam ettirmek istediklerini belirtti.

Sporun, çocukların gelişimi için etkili bir araç olduğuna işaret eden Bak, "Çocuklarımızın sağlığını tehdit eden risklere karşı spor ve fiziksel aktiviteyi etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, okullarda daha fazla spor faaliyeti yapılması, çocukların ve gençlerin sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmesi noktasında işbirliğini artırmak istediklerini vurguladı.

Fiziksel hareketsizlik, ekran süresinin artması ve düzensiz beslenme gibi riskleri azaltmak için ilkokul çağındaki çocuklara spor ve sağlıklı yaşam değerlerini aşılamak gerektiğine işaret eden Bak, bunun çocuklarda özgüveni artıran bir özelliğinin de bulunduğunu ifade etti.

İki bakanlığın ortak yürüttüğü projeler olduğuna dikkati çeken Bak, bu koordinasyon iyi işlediğinde çok verimli sonuçlar aldıklarını sözlerine ekledi.

"Tespitlerinizle uygulama kapasitemiz sahada daha da güçlenecek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da konuşmasında, aile ve çocuk odaklı çalışmalarda kritik öneme sahip iki bakanlık olduklarını vurguladı.

Çocukların hem güvenli, sağlıklı hem de nitelikli bireyler olarak yetişmesini sağlamanın en büyük arzuları olduğunu belirten Göktaş, kurumlararası eş güdümün büyük önem taşıdığını bildirdi.

Bakanlığın çocuklara yönelik çeşitli alanlardaki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren ve bu faaliyetlerde önemli paydaşlarından birinin de okullar olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Sizin tespitlerinizle uygulama kapasitemiz sahada daha da güçlenecek. Bu işbirliğimizi çok kıymetli buluyorum. Sorumluluğumuz büyük. İşbirliğiyle sahada karşılaşabileceğimiz her türlü riskleri minimize edebileceğimize inanıyorum. En güçlü paydaşımız sizlersiniz."

Toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Ömer Faruk Yelkenci, Bilal Macit, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürü katıldı.

Konuşmaların ardından toplantı, Bakan Yardımcıları ve birim amirlerinin sunumlarıyla devam etti.


