Siyasi

Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı

Ankara'da son dönemde artan su kesintileri tepkilere neden olurken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "kuraklık" vurgusu, daha önceki "teknik arıza" açıklamalarıyla çeliştiği gerekçesiyle kamuoyunda tartışma yarattı. Ankara'da yaşanan trafik sorunundan sonra kentte artan su kesintileri geniş halk kitlelerinde tepkiye neden oluyor

07 Ocak 2026 19:28, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 19:34
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı

Ankara'da özellikle gece saatlerinde ve bazı mahallelerde yaşanan su kesintileri, başkentlilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Kesintilerin nedeni konusunda Mansur Yavaş tarafından yapılan farklı açıklamalar ise kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı. Son açıklamalarda kesintilerin "kuraklık" nedeniyle yaşandığı belirtilirken, geçmişte bunun "teknik arıza" olduğu ifade edilmişti.

Trafik sorunundan sonra su sorunu

Öte yandan Ankara'da son dönemde yalnızca su kesintileri değil, kent genelinde giderek artan trafik sorunu da vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında yaşanan yoğunluk, sabah ve akşam saatlerinde günlük yaşamı ciddi biçimde olumsuz etkiliyor. Sürekli hale gelen yol çalışmaları, alternatif güzergahların yetersizliği ve toplu ulaşım planlamasına yönelik eleştiriler, büyükşehir belediye yönetiminin kent genelindeki altyapı ve ulaşım politikalarını yeniden tartışmaya açtı. Başkentliler, su yönetimiyle birlikte trafik sorununa da kalıcı ve tutarlı çözümler üretilmesini yoğun şekilde eleştiriyor

Yavaş: "Su Kesintilerinin Nedeni Kuraklık"

ABB Başkanı Yavaş, bugün yaptığı açıklamada Ankara'da zaman zaman uygulanan su kesintilerinin temel nedeninin kuraklık olduğunu söyledi. Düşen baraj doluluk oranları ve azalan su kaynaklarına dikkat çeken Yavaş, son yıllarda etkisini artıran kuraklık koşullarının kentin su arzını ciddi biçimde zorladığını ifade etti.

Bu nedenle su yönetiminin dengeli yürütülmesinin zorunlu hale geldiğini belirten Yavaş, kuraklığın kesintilerin arka planındaki ana unsur olduğunu vurguladı. Söz konusu açıklamalar, belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıldı.

1 Ekim'deki Açıklama: "Kuraklık Değil, Teknik Arıza"

Ancak bu açıklamalar, Yavaş'ın daha önce yaptığı değerlendirmelerle çeliştiği gerekçesiyle eleştiriliyor. 2025 yılının sonbaharında, özellikle 1-2 Ekim tarihlerinde yaşanan su kesintileri sırasında Yavaş, kesintilerin kuraklıktan kaynaklanmadığını açıkça dile getirmişti.

Yavaş, o dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması ve teknik altyapı arızaları nedeniyle zorunlu su kesintilerine gidildiğini söylemiş, "Bu durum kuraklıktan değil, teknik arızadan kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından su dağıtımının normale döneceği ve en az beş ay boyunca kesinti yaşanmayacağı da belirtilmişti. Bu açıklamalar, başta T24 olmak üzere birçok haber platformunda yer almıştı.

Eski Açıklamalar İnternetten Kaldırılıyor mu?

Bugünkü "kuraklık" vurgusunun ardından, Yavaş'ın geçmişte kesintilerin kuraklıktan kaynaklanmadığını söylediği bazı haber ve video içeriklerinin internetten kaldırıldığı iddiaları da gündeme geldi.

Örneğin, T24'ün resmi internet sitesinde yer alan ve Yavaş'ın "Bu durum kuraklıktan değil teknik arızadan kaynaklanmaktadır" dediği video haberin artık erişime kapalı olduğu görülüyor. Bu durum, kamuoyunda "önceki açıklamalar mı sildiriliyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesinin, bugün, logosuz bir şekilde belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

