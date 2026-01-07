Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sponsorlu İçerik
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımları artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımları artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜİK'in 2025 yılı üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Eğitim düzeyi yükseldikçe iş gücüne katılım oranının arttığını gösteren verilere göre, üniversite mezunları %76,9'luk katılım oranıyla iş dünyasının en etkin grubu oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimin bireylerin ekonomik sisteme entegrasyon kapasitesini güçlendiren en önemli araç olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 18:03, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 18:06
Yazdır
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜİK raporuna göre yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranının yüzde 76,9 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerinin, diplomanın iş dünyasındaki belirleyici rolünü gözler önüne serdiği, verilerin eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılım oranlarının istikrarlı ve güçlü şekilde arttığını kanıtladığı belirtildi.

Yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranı yüzde 76,9

Açıklamada, TÜİK raporuna göre, iş gücü piyasasında en etkin grubun yükseköğretim mezunları olduğu, yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranının yüzde 76,9 olarak gerçekleştiği vurgulandı.

İş gücüne katılımda yükseköğretim mezunlarını yüzde 67,1'lik oranla mesleki ve teknik lise, yüzde 57'lik oranla lise mezunlarının izlediği kaydedilen açıklamada, lise altı eğitim düzeylerinde bu oranın yüzde 45,8, okuryazar olmayanlarda ise yüzde 17,6 olduğu kaydedildi.

Özvar: Eğitim düzeyi yükseldikçe istihdam edilme oranı artıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tablonun yükseköğretimin istihdam odaklı vizyonunu desteklediğini vurgulayarak, "Eğitim düzeyleri yükseldikçe iş gücüne katılım ve istihdam edilme oranları da aynı paralelde artıyor. Yükseköğretim, bireylerin sadece akademik yetkinliklerini değil, ekonomik sisteme entegrasyon kapasitelerini de güçlendiren en önemli araç." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber