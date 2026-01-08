AGS'de değişiklik yapıldı
2026 yılında yapılacak MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için konu dağılımları açıklandı. Bu yıl, ÖABT'ye 'Özel Eğitim' alanı da eklendi. Adaylar, güncel konu başlıklarını ve detayları ÖSYM'nin resmi dokümanında bulabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında, 2026 yılında gerçekleştirilecek olan sınavların konu dağılımları güncellenmiştir. 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak olan 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) için hazırlanan konu dağılımları ile birlikte, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) alanlarına ilk kez "Özel Eğitim" alanı eklenmiştir. "Özel Eğitim" alanına ait konu dağılımları da ayrıca sunulmuştur. Bu düzenlemeler, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarını kapsamaktadır.
2026 AGS ve ÖABT Konu Dağılımları Hakkında Bilgilendirme
- 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) konu dağılımları güncellenmiştir.
- Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) alanlarına "Özel Eğitim" eklenmiştir.
- "Özel Eğitim" alanı konu dağılımları ayrıca sunulmuştur.